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Büyük ustaya süper veda

Trabzonspor'dan bir dünya yıldızı geçti... Marek Hamsik, bir Napoli efsanesi olarak geldiği Karadeniz devinde de ilk şampiyonluğunu yaşadı ve efsaneler arasına girdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 06:50
Büyük ustaya süper veda
Trabzonspor'dan bir dünya yıldızı geçti... Marek Hamsik, bir Napoli efsanesi olarak geldiği Karadeniz devinde de ilk şampiyonluğunu yaşadı ve efsaneler arasına girdi. Alanya karşısında sahaya kaptan olarak çıkan 35 yaşındaki süper yıldız, 61'de gözyaşları ve alkışlar arasında kenara geldi. Veda maçında penaltıdan golünü atan Hamsik için taraftar pankartlar açtı. Maç sonu taraftara 3'lü çektiren Hamsik, futbolcular tarafından havaya atılarak veda etti.

FIRTINA ARTIK SERT ESİYOR

Geçtiğimiz sezon şampiyonlukla büyük katkıları olan Hamsik, taraftarın kalbini fethederek veda etti. Teknik direktör Nenad Bjelica ile şahlanan Fırtına, Alanyaspor'a gol yağdırdı. Umut Güneş'in golü ile geriye düşen Fırtına, Trezeguet, Hamsik, Bakasetas, Larsen ve Umut ile farka koştu. Konuk ekip, 22'de Fatih Aksoy'un kırmızı kart görmesi ile uzun süre 10 kişi oynadı. Son 3 maçından 4 ve üzeri gol atan Trabzonspor, en son 2020-21 sezonunda Malatya'ya 5 gol atmıştı.


FIRTINA İLK KEZ 3'TE 3 YAPTI

KARADENİZ devi, teknik direktör Nenad Bjelica'nın gelmesi sonrası, özellikle de son 3 haftada etkili skorlar almaya başladı. Dün de Alanyaspor karşısında futbol ve gol şov yapan bordo-mavili takım, bu sezon ilk kez bir ilki başardı. Son 2 maçından galibiyetle ayrılan Fırtına, Akdeniz ekibini de mağlup ederek bu sezon art arda ilk kez 3 maçı kazanmış oldu.

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