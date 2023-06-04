Bjelica: Benim için gurur

Kulübün 53'üncü Olağan Divan Genel Kurulu toplantısı yapıldı. Kürsüye gelen Asbaşkan Zeyyat Kafkas, "Stadyum sponsorluğu ve diğer gelir getirici çalışmalarımız devam ediyor. Stat isim sponsorluğu için müjdeyi yakın zamanda vereceğiz. Geldiğimiz günden bu yana 24 milyon euro ödeme yapıldı. Bu ödemenin 12 milyon euro'luk kısmını başkanımız Ertuğrul Doğan kendisi yaptı. Takım bütçesi 32 milyon euro'ya indi" diye konuştu.
Kulübün 53'üncü Olağan Divan Genel Kurulu toplantısı yapıldı. Kürsüye gelen Asbaşkan Zeyyat Kafkas, "Stadyum sponsorluğu ve diğer gelir getirici çalışmalarımız devam ediyor. Stat isim sponsorluğu için müjdeyi yakın zamanda vereceğiz. Geldiğimiz günden bu yana 24 milyon euro ödeme yapıldı. Bu ödemenin 12 milyon euro'luk kısmını başkanımız Ertuğrul Doğan kendisi yaptı. Takım bütçesi 32 milyon euro'ya indi" diye konuştu.
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