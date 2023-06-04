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Bjelica: Benim için gurur

Trabzonspor teknik direktörü Nenad Bjelica'nın gündeminde de Hamsik'in vedası vardı."Saha içinde ve saha dışında harika bir insan.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 06:50
Bjelica: Benim için gurur
Trabzonspor teknik direktörü Nenad Bjelica'nın gündeminde de Hamsik'in vedası vardı."Saha içinde ve saha dışında harika bir insan. Hem saha içinde bir futbolcuyu kaybettik, hem de bize çok yardım eden birisi bizimle olmayacak" diyen Hırvat hoca "Benim için onun son antrenörü olmak büyük bir gurur. İşini saygıyla yapan bir insan. Son anlarda dahi idmanlara ilk gelen, en çok çalışan inanılmaz bir insan" ifadesini kullandı. Bjelica, Hamsik'le iletişimde kalmaya devam edeceklerini de söyledi.

Kulübün 53'üncü Olağan Divan Genel Kurulu toplantısı yapıldı. Kürsüye gelen Asbaşkan Zeyyat Kafkas, "Stadyum sponsorluğu ve diğer gelir getirici çalışmalarımız devam ediyor. Stat isim sponsorluğu için müjdeyi yakın zamanda vereceğiz. Geldiğimiz günden bu yana 24 milyon euro ödeme yapıldı. Bu ödemenin 12 milyon euro'luk kısmını başkanımız Ertuğrul Doğan kendisi yaptı. Takım bütçesi 32 milyon euro'ya indi" diye konuştu.
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