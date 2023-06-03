Trabzonspor'da Larsen'den Alanyaspor maçı sonrası Hamsik sözleri!

Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor sahasında Alanyaspor'u mağlup ederken mücadele sonrası Trabzonspor'da Larsen'den takıma veda eden Marek Hamsik hakkında açıklamalar geldi.

İŞTE LARSEN'İN AÇIKLAMALARI

Stryger Larsen: Marek'in vedasını da düşündüğümüzde bizim için özel bir maçtı. Marek'in bize yaptığı konuşma hepimize dokunan bir konuşma oldu. Harika bir futbolcu, harika insan. Bu kulübe, herkes çok şey veren bir insan. Herkese dokunmaya ve örnek olmaya çalışan bir isim. Onu tanımaktan çok mutluyum.