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Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'den Alanyaspor maçı sonrası Hamsik'e veda sözleri!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor ligin 37. haftasında Alanyaspor'u sahasında 5-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Mücadele sonrası bordo mavililerin Slovak yıldızı Marek Hamsik takıma veda ederken Abdülkadir Ömür'den oyuncu hakkında dikkat çeken açıklamalar geldi. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 21:27
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'den Alanyaspor maçı sonrası Hamsik'e veda sözleri!

Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor sahasında Alanyaspor'u 5-1'lik skorla mağlup ederken maçın ardından Abdülkadir Ömür'den, takım arkadaşı Marek Hamsik'e veda açıklaması geldi.

İŞTE ABDÜLKADİR ÖMÜR'ÜN AÇIKLAMALARI

Nereden başlasam bilmiyorum. Marek'in bu takıma gelişi, geçen sene yaşadıklarımız... İnanılmaz bir insan. Bize çok şey kattı. Çok profesyonel, gençlere çok değer gösteren biri. Bu takıma ilk geldiğinde biz Marek'i televizyondan izliyorduk. Hayrandık, onunla burada oynamak bizim için büyük gurur verici. Trabzonspor tarihine de inanılmaz bir şekilde imzasını attığını düşünüyorum. Geçen sene yaşadıklarımız, kazandığımız 2 kupa, çok büyük emeği var Trabzonspor'a. Trabzonspor için inanılmaz bir isim olacak.

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