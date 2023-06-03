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Trabzonspor - Alanyaspor maçı sonrası Nenad Bjelica'dan Marek Hamsik açıklaması!

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Alanyaspor'u 5-1 mağlup ettikleri müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. Marek Hamsik'in futbola vedası hakkında konuşan Bjelica, "Hamsik'i her zaman çok güzel hatırlayacağız. Onunla her zaman iletişimde olacağız." dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 21:35 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 21:45
Trabzonspor - Alanyaspor maçı sonrası Nenad Bjelica'dan Marek Hamsik açıklaması!

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Alanyaspor'u 5-1 mağlup ettikleri müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. Marek Hamsik'in futbola vedası hakkında konuşan Bjelica, "Hamsik'i her zaman çok güzel hatırlayacağız. Onunla her zaman iletişimde olacağız." dedi.

İşte o sözler...

Nenad Bjelica: Marek benim çalıştırdığım, beraber çalışma fırsatı bulduğum en büyük oyunculardan biri. Harika bir insan, harika bir futbolcu. Bize çok yardımcı oldu. Her yerde, her şeyi yapmaya çalışan harika bir insan, harika bir futbolcu. Böyle bir vedayı hak ettiğini düşünüyorum. Gelecek hayatında da başarılar dilemek istiyorum.

Saha içinde ve saha dışında harika bir insan. Hem saha içinde bir futbolcuyu kaybettik, hem de bize çok yardım eden birisi bizimle olmayacak. Benim için onun son antrenörü olmak büyük bir gurur. İşini saygıyla yapan bir insan. Son anlarda dahi idmanlara ilk gelen, en çok çalışan inanılmaz bir insan. Artık ailesiyle birlikte vakit geçirme vakti. Hamsik'i her zaman çok güzel hatırlayacağız. Onunla her zaman iletişimde olacağız.

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