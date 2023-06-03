Haberler Trabzonspor Marek Hamsik'ten duygusal veda! Gözyaşlarını tutamadı

Marek Hamsik'ten duygusal veda! Gözyaşlarını tutamadı

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor sahasında Alanyaspor'u 5-1 mağlup etti. Bordo mavililerin yıldız oyuncusu Marek Hamsik karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 21:23 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 21:53
Marek Hamsik'ten duygusal veda! Gözyaşlarını tutamadı

Trabzonspor'da futbol kariyerini noktalama kararı alan Slovak yıldız Marek Hamsik'e duygusal veda yapıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Alanyaspor'u 5-1 mağlup ettiği karşılaşmada bordo-mavili formayla taraftar önünde son kez Akyazı'da sahaya çıkan Hamsik duygusal anlar yaşadı.

Kariyerine bordo-mavili formayla son veren Slovak yıldız, iç sahadaki son maçına takım kaptanı olarak sahaya çıktı. Maç öncesi Hamsik'i alkışlayan bordo-mavili taraftarlar, maç sırasında da futbolcuya tezahüratlarda bulundu. Takımının ikinci golünü penaltıdan kaydeden Hamsik, gol sevinci sırasında gözyaşlarını tutamadı.

61. dakikada yerini Abdülkadir'e bırakan Hamsik, taraftarların alkışları eşliğinde sahadan ayrıldı. Tribünleri selamlayan ve alkışlayan Slovak oyuncu, takım arkadaşlarına ve teknik direktör Nenad Bjelica'ya sarıldı. Oyuncu kaptanlık pazubandını Abdülkadir'e teslim etti.

Maçın bitimiyle takım arkadaşlarıyla zafer sevinci yaşayan Hamsik, sahada taraftarlara 3'lü çektirdi. Takım arkadaşlarınca havaya kaldırılan ve tribünlere giderek taraftarı selamlayan oyuncu, gördüğü sevgi karşısında duygulandı. Takım arkadaşlarının arasından geçerek alkışlarla saha dışına çıkan Hamsik, Akyazı'da gözyaşlarıyla veda etti.

Karşılaşma sonrası konuşan Hamsik, "Benim için çok duygusal bir andı, gözyaşlarımı tutamadım ve ben de ağladım. 2 harika yıl geçirdim, özellikle ilk yıl yaşadığım şampiyonluk harikaydı."

Yaşadığı şampiyonluk üzerine yorum yapan Slovak yıldız, "Harika duygular yaşıyorum. Duygusal anlar yaşadım. Göz yaşlarımı tutamadım, ben de ağladım. Trabzonspor için son maçımı, kendim için son maçımı oynadığım aklımdan geçti. Burada şampiyonluk yaşadık, tarifi zor duygular. Yaptıklarımla gurur duyuyorum. Bir rüyayı yaşadım, bazen rüyalar gerçek olur." dedi.

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