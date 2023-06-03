Haberler Trabzonspor Hoş geldin Kourbelis

Hoş geldin Kourbelis

Trabzonspor, 29 yaşındaki orta saha oyuncusunu Türkiye’ye getirdi. Saat 10.00’da İstanbul’a ayak basan Yunan futbolcu önce Başkan Doğan ile görüştü, ardından sağlık kontrolünden geçirildi. 2+1 senelik resmi imza atacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 06:50
Hoş geldin Kourbelis

Trabzonspor ilk transfer bombasını patlattı ve Yunan orta saha Dimitrios Kourbelis'i dün İstanbul'a getirdi. Bordo-mavili ekip, Panathinaikos ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan 29 yaşındaki futbolcuyla prensipte anlaştı. Tecrübeli oyuncu, Yunanistan'ın başkenti Atina'dan 09.00'da kalkan uçakla İstanbul'a geldi. Kourbelis'i taşıyan uçak 10.00'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. 1.82 boyundaki oyuncu, İstanbul'a menajeriyle birlikte geldi.

MİLLİ TAKIMA KATILACAK

Yunan oyuncu herhangi bir açıklama yapmadan havalimanından ayrıldı. Başkan Ertuğrul Doğan'ın ofisine geçen Dimitrios Kourbelis ile küçük detaylar konuşuldu. Ardından detaylı sağlık kontrolünden geçirilen Dimitrios Kourbelis'in bugün resmi imzayı atması bekleniyor. Ülkesine dönecek olan Yunan yıldızın tatile gideceği ve ardından milli takıma katılacağı belirtildi. Sonra da Trabzonspor'un 3 Temmuz'daki kampına katılacak

ORTA SAHA VE STOPER

Bakasetas ve Siopis'in Yunanistan Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Kourbelis, orta alanda defansif özellikleriyle ön plana çıkıyor. Bu sezon 36 resmi maçta görev alan 1.82 boyundaki yıldız; 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı. Tecrübeli futbolcu, orta sahanın yanı sıra stoperde de oynayabiliyor.

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