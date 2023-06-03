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Trabzonspor Alanyaspor maçı detayları | Fırtına ilk peşinde! İşte Bjelica'nın Alanyaspor maçı 11'i

Süper Lig devlerinden Trabzonspor buıgün Alanyaspor'u konuk ediyor. Bordo mavililer Akdeniz ekibini yendiği takdirde bu sezon ilk kez art arda 3 maçı kazanmış olacak. Bu anlamda takımın teknik direktörü Bjelica Alanyaspor maçına mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor. Mücadele öncesi ise karşılaşma ile ilgili detaylar merak ediliyor. İşte maça dair ayrıntılar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 06:50
Trabzonspor Alanyaspor maçı detayları | Fırtına ilk peşinde! İşte Bjelica'nın Alanyaspor maçı 11'i

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında bugün Corendon Alanyaspor ile evinde karşı karşıya gelecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Fırtına bugün galip gelmesi halinde bu sezon ilk kez 3 maç art arda kazanma başarısı gösterecek. Teknik direktör Bjelica yönetiminde, ligin son 2 haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-1, deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 4-2 yenen bordo-mavililer, Akdeniz temsilcisi karşısında kazanması durumunda üst üste 3. galibiyeti alarak bu sezon ilki yaşayacak.

6 EKSİK VAR

Fırtına'da Alanya maçı öncesi 6 sakat var. Gbamin, Uğurcan Çakır, Marc Bartra, Maxi Gomez, Yusuf Yazıcı ve Stefano Denswil'in sakatlıkları bulunuyor.

GÖZLER UMUT BOZOK'TA

Geçen yıl Kasımpaşa'da 20 gole ulaşan ve Lorient'ten Karadeniz devine gelen Umut Bozok, Giresunspor karşısındaki oyunuyla şov yapmıştı. Takımına 2 gol, 1 asistlik katkı sağlayan 26 yaşındaki forvet, ligde son olarak 33'üncü haftada Ankaragücü filelerini 2 kez sarsmıştı. Gözler bugün de üzerinde.

Bordo mavili formayla bu sezon ligde 25 maça çıkan Umut Bozok, 7 gole ulaşırken ilk asistini de yaptı.

HAMSİK İÇİN KOREOGRAFİ

Önceki gün futbolculuk kariyerini sonlandıracağını açıklayan Marek Hamsik'e taraftarlar veda edecek. Alanyaspor maçıyla Trabzon'da son kez bordo-mavili taraftarlar önüne çıkacak Hamsik için kulüp de taraftarları maça davet etti. Taraftar yıldız futbolcuya hak ettiği uğurlamayı yapmak için düğmeye bastı. Trabzonspor taraftar grupları Hamsik için koreografi hazırlamaya başladı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Trabzonspor: Taha Tepe, Larsen, T. Altıkardeş, Hüseyin, Eren, Siopis, Bakasetas, Visca, Bardhi, Trezeguet, Umut.

Alanyaspor: Yusuf, Furkan, Fatih, Ümit, Y. Özdemir, Eduardo, Fer, Oğuz, Doumbia, Erencan, Candeias.

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