Artık daha çok atıyor

Bordo-mavililer, 6 karşılaşmada rakip fileleri 13 kez havalandırdı. Fırtına, maç başına 2.16 gol ortalamasıyla müsabakalarını oynadı.

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Akyazı'da sezonun son maçına çıkacak olan Trabzonspor, Alanyaspor'ı mutlaka yenmek istiyor. İlk yarıda rakibine 5-0 kaybeden Fırtına, hem rövanşı almak hem de bu yıl Akyazı'daki son maçını almayı hedefliyor.

5.'LİK HEDEFİ SÜRÜYOR

Teknik direktör Nenad jelica yönetiminde son 4 lig maçında 3 galibiyet, 1 yenilgi ile 9 puan toplayan Fırtına, Başakşehir ile 2 puanlık farkı korudu ve 5.'lik umudunu sürdürdü. Son iki maçta rakipler Alanya ve Başakşehir.