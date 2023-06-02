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Kourbelis büyük kalite

Başkan Doğan ve teknik direktör Bjelica transferleri erken bitirme kararı almışlardı. Elini çabuk tutan bordomavililer, Panathinaikos’un kalbi Kourbelis ile anlaştı. 29 yaşındaki oyuncu bugün 08.20’de Atina’dan hareket edecek. 10.00’da İstanbul’da olacak. Tecrübeli oyuncu sağlık kontrollerinin ardından bordomavili kulüple resmi kontratı yapacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2023 Cuma 06:50
Kourbelis büyük kalite

Süper Lig'e son şampiyon unvanıyla giren Trabzonspor, bu yıl beklentilerin gerisinde kaldı. En büyük hedef olan Devler Ligi'ne katılamayan bordo-mavillier sırasıyla Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nden de elendi. Lokal yarışmalar da başarılı olamadı. Süper Lig'de zirveye yaklaşamadı. Türkiye Kupası'ndan da elendi. Bu kötü gidişatla birlikte hem başkan hem de teknik direktör gitti. Yerlerine Ertuğrul Sağlam ile Nenad Bjelica geldi. İkili baş başa vererek transferlerin erken bitirilmesi yönünde karar aldılar. Yönetim de bunu uygulamaya soktu. Panathinaikos'tan Dimitrios Kourbelis ile anlaşmaya varıldı. Trabzonspor'un Panathinaikos'tan renklerine bağladığı Dimitrios Kourbelis bugün İstanbul'da olacak. 08,20'de Atina'dan havalanacak uçakla İstanbul'a gelecek olan 29 yaşındaki futbolcu öncelikle sağlık kontrolünden geçecek. Ardından da bordo-mavili takımla 2 artı 1 yıllık kontratı imzalayacak. Kariyerinde ilk defa Yunanistan dışına çıkacak olan tecrübeli oyuncunun heyecanlı olduğu öğrenildi. Aynı zamanda yeni bir takımda kendini göstermek için hırslı olduğu da ifade edildi. Eğer Bakasetas ve Manolas Siopis de ayrılmazsa 3 Yunan isim birlikte top koşturacak.

BAŞARILAR KAPTAN

Trabzonspor'un yeni transferi Dimitrios Kourbelis, Panathinaikos'ta çok sevilen bir isimdi. Takım arkadaşları onun ayrılmasına bir hayli üzüldüler. Sosyal medya hesaplarından "Güle güle kaptan. Yeni kariyerinde başarılar dileriz" mesajları yolladılar.

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