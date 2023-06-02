Güle güle Grande

Ülkesi Slovakya'da futbola başlayan Marek Hamsik kariyerinin büyük bölümünü İtalya'da inşa ettikten sonra Çin ve İsveç maceraları da yaşamıştı. 'Grande' lakaplı oyuncu ardından da Trabzonspor'a gelmişti. 35 yaşındaki efsane isim dün idman öncesi yaptığı basın toplantısıyla futbola veda ettiğini açıkladı. Hamsik "Sezon sonunda kariyerimi sonlandırıyorum. Bu hiç kolay değil. Trabzonspor benim oynadığım son kulübüm olacak. Bu forma ile son maça çıkacağım. 4 yaşından beri hayalim futbolcu olmaktı. Bunu başardım. Oynadığım tüm kulüplere teşekkür etmek istiyorum. Taraftara, hayranlarıma bana inandıkları ve beni sevdikleri için teşekkürler. Şu an ağlamıyorum ama çok mutlu ve gururluyum" dedi.

AYAKTA ALKIŞLANACAK

Fırtına'nın Alanyaspor ile Şenol Güneş Stadı'nda oynayacağı maç Marek Hamsik'in profesyonel kariyerindeki son karşılaşma olacak. Stada gidecek taraftarlar böylece ünlü yıldızı son bir defa top oynarken izleyebilecekler. Hamsik maçta süre alacak. Ayakta alkışlanarak veda edilecek. Özel pankartlar da hazırlanacak.

TEK ŞAMPİYONLUĞU TRABZONSPOR İLE

Marek Hamsik uzun ve başarılı kariyerinde sadece 1 defa lig şampiyonluğu kazandı. Bu mutluluğu da 2021-22 sezonunda Trabzonspor forması giyerken tattı. Karadeniz ekibinde ayrıca 2022-23 sezonunda Süper Kupa'yı da kaldırdı.