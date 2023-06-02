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Bjelica’nın prensi Umut

26 yaşındaki forvet, Trabzonspor’a ‘gol kralı’ apoletiyle geldi. Avcı, Ak ve Derelioğlu yönetiminde 23 maçta 3 defa fileleri sarstı. Umut Bozok, Bjelica’nın gelişiyle birlikte adeta küllerinden doğdu. Hırvat hoca döneminde 6 maçta forma giydi. 4 defa gol kaydetti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2023 Cuma 06:50
Bjelica’nın prensi Umut

Karadeniz ekibi sezon başında Umut Bozok'u alırken beklenti büyüktü. Başarılı futbolcu, bir sezon önce Kasımpaşa formasıyla 20 gol atmış ve tacı takmıştı. Ancak Umut'un bordo-mavili takımdaki performansı aynı seviyede ilerlemedi. Abdullah Avcı, Orhan Ak ve İhsan Derelioğlu'nun teknik direktörlük yaptığı dönemlerde 23 karşılaşmaya çıktı. Düzenli oynama şansı bulamadı. Fileleri sadece 3 defa havalandırdı. Nenad Bjelica'nın takımı devralmasıyla birlikte ise Umut Bozok'un da süreleri arttı. Kendine duyulan güveni hissedince form grafiği yükseldi. 26 yaşındaki forvet, önceki dönemde atamadığı golleri Bjelica idaresinde sıraladı. 6 karşılaşmada 4 defa fileleri havalandırdı.

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