Bjelica’nın prensi Umut

Karadeniz ekibi sezon başında Umut Bozok'u alırken beklenti büyüktü. Başarılı futbolcu, bir sezon önce Kasımpaşa formasıyla 20 gol atmış ve tacı takmıştı. Ancak Umut'un bordo-mavili takımdaki performansı aynı seviyede ilerlemedi. Abdullah Avcı, Orhan Ak ve İhsan Derelioğlu'nun teknik direktörlük yaptığı dönemlerde 23 karşılaşmaya çıktı. Düzenli oynama şansı bulamadı. Fileleri sadece 3 defa havalandırdı. Nenad Bjelica'nın takımı devralmasıyla birlikte ise Umut Bozok'un da süreleri arttı. Kendine duyulan güveni hissedince form grafiği yükseldi. 26 yaşındaki forvet, önceki dönemde atamadığı golleri Bjelica idaresinde sıraladı. 6 karşılaşmada 4 defa fileleri havalandırdı.