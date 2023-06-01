Nenad Bjelica etkisi

2-0'lık A.Gücü zaferiyle Hırvat çalıştırıcı döneminde ilk galibiyetini alan bordo-mavililer, Fenerbahçe'ye 3-1 kaybetti. Daha sonra Fatih Karagümrük'ü 4-1, Giresunspor'u 4-2 yendi. Böylece son 2 maçını kazanırken, son 4 karşılaşmanın 3'ünde galip gelerek 9 puan çıkardı.



Gol yollarında etkili oldu

Karadeniz devi, Bjelica idaresinde gol yollarında etkili olmaya başladı. 6 karşılaşmada rakip fileleri 13 kez havalandırdı. Karadeniz ekibi, maç başına 2.16 gol ortalaması elde etti.



Bu sezon ilk peşinde

Trabzonspor, Bjelica yönetiminde cumartesi Alanyaspor'u mağlup etmesi halinde bu sezon ilki gerçekleştirecek. Son 2 maçından galibiyetle ayrılan Fırtına, Akdeniz ekibini devirmesi durumunda bu sezon ilk kez art arda 3 galibiyete imza atacak.