Haberler Trabzonspor Trabzonspor Dimitrios Kourbelis ile anlaşma sağladı! İşte sözleşme detayları

Trabzonspor Dimitrios Kourbelis ile anlaşma sağladı! İşte sözleşme detayları

Trabzonspor Kulübü, 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla prensipte anlaştı. 1-2 gün içinde Türkiye'ye gelip bordo-mavili yönetim ile masaya oturacak Kourbelis, 2+1 yıllık imza atacak. Bakasetas'ın bu transferdeki katkısı çok büyük.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2023 Perşembe 06:50
Trabzonspor Dimitrios Kourbelis ile anlaşma sağladı! İşte sözleşme detayları

Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, sürpriz bir isim gündeme gelmişti. Bordo-mavili yönetim, Yunanistan'ın Panathinaikos takımında forma giyen Dimitrios Kourbelis için hamle yapmıştı. İsmi geçtiğimiz yaz döneminde de Karadeniz deviyle anılan ancak Panathinaikos'un o dönem bırakmadığı 29 yaşındaki orta sahanın kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek. Yani bordo-mavili yönetim, bonservis ücreti ödemeden bu transferi bitiriyor.


YILLIK 900 BİN EURO ALACAK
Panathınaıkos'un tüm ısrarlarına rağmen yeni sözleşme imzalamaya yanaşmayan tecrübeli isim ayrılmak istediğini net olarak belirtti. Vatandaşı Anastasios Bakasetas'ın sürekli görüştüğü ve kulüple ilgili bilgileri verdiği Kourbelis, Karadeniz devine çok kısa sürede 'Evet' dedi ve iş olumlu sonuçlanmış oldu. Tecrübeli futbolcunun yakın bir zamanda Türkiye'ye gelerek son detayları konuşması ve resmi imzayı atması bekleniyor. Kourbelis'in yıllık 900 bin euro'dan 2+1 senelik resmi imza atması gündemde.


Fotoğraf paylaştı
Kadrosunda Bakasetas ve Siopis olmak üzere iki Yunan bulunan Trabzonspor, üçüncü Yunan'ı da renklerine bağlıyor. Geçtiğimiz günlerde Bakasetas ile bir fotoğrafını paylaşan Kourbelis, seneye Trabzon'da.


Orta saha ve stoper
Bakasetas ve Siopis'in Yunanistan Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Kourbelis, orta alanda defansif özellikleriyle ön plana çıkıyor. Bu sezon 36 resmi maçta görev alan 1.81 boyundaki Kourbelis; 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı. Tecrübeli futbolcu, orta sahanın yanı sıra stoper bölgesinde de görev yapabiliyor.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray taraftarına şampiyonluk hediyesi veriyor! Dünya yıldızı Süper Lig’e imzaya geliyor…
Buket Töre ile evli olan futbolcu Gökhan Töre çapkınlık turunda fena yakalandı: Gözler Buket Töre’de...
Zaniolo rekor bedelle gidiyor! İşte o rakam
F.Bahçe'de büyük hezimet! 5 sezonun faturası ağır oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'dan stoper hamlesi! Sürpriz isim
Colombatto sesleri
LGS saat kaçta başlıyor, bitiyor 2023?
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
2023 YKS giriş belgesi sorgulama ÖSYM
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Sevilla! UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Sevilla! 01:05
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Sevilla! UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon Sevilla! 01:03
Filenin Efeleri Portekiz'de kazandı! Filenin Efeleri Portekiz'de kazandı! 00:59
Merve Dinçel'den altın madalya! Merve Dinçel'den altın madalya! 00:52
Bandırmaspor Ersan Parlatan'a emanet! Bandırmaspor Ersan Parlatan'a emanet! 00:51
G.Saray-F.Bahçe derbisinin biletleri satışa çıkıyor! G.Saray-F.Bahçe derbisinin biletleri satışa çıkıyor! 00:51
Daha Eski
Vakıfbank'tan Egonu ve Bajema'ya teşekkür! Vakıfbank'tan Egonu ve Bajema'ya teşekkür! 00:51
F.Bahçe Beko yarı finalde! F.Bahçe Beko yarı finalde! 00:47
Morutan'da son gün gelişmesi! Veda ediyor Morutan'da son gün gelişmesi! Veda ediyor 00:45
Fenerbahçe'ye Bruma piyangosu! İşte yapılan teklif Fenerbahçe'ye Bruma piyangosu! İşte yapılan teklif 00:45
Eyüpspor avantajı kaptı! Eyüpspor avantajı kaptı! 00:45
Zaniolo rekor bedelle gidiyor! İşte o rakam Zaniolo rekor bedelle gidiyor! İşte o rakam 00:45