Umut patlaması

Geçen yıl Kasımpapaşa'da 20 kez fileleri sarsarak gol kralı olan Umut Bozok, sezon başında Lorient'ten alınmıştı. Beklentileri pek karşılayamayan 26 yaşındaki forvet, dün patlama yaptı. En son 33. haftadaki Ankaragücü maçında fileleri iki kez sarsan tecrübeli futbolcu dün de aynı performansı gösterdi. Giresun ağlarını 2 kez havalandıran ve Bardhi'nin golünde de asist yapan Umut, bordo- mavili ekipteki en iyi performansını gösterdi. Toplamda 7 gole ulaştı.

EN ZOR SENEM OLDU

"Açıkçası, yaşadığım en zor senem bu sene oldu maalesef. Fazla zaman bulamadım. O kadar beklemiyordum. Daha fazla bekliyordum. Hoca bana şans verince sahada elimden geleni yapmaya çalışıyorum. 2 gol attım, gerçekten çok mutluyum."