TRANSFER HABERİ | Trabzonspor Dimitrios Kourbelis ile prensipte anlaştı!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. A Spor'da yer alan habere göre Trabzonspor Yunan ekiplerinden Panathinaikos formasını terleten 29 yaşındaki orta saha Dimitrios Kourbelis ile transferde prensip anlaşmaya vardı.

DIMITRIOUS KOURBELIS KİMDİR?

Bakasetas ve Siopis'in Yunanistan Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Kourbelis, orta alanda defansif özellikleriyle ön plana çıkıyor. Bu sezon 36 resmi maçta görev alan 1.81 boyundaki Kourbelis 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı. Tecrübeli futbolcu, orta sahanın yanı sıra stoper bölgesinde de görev yapabiliyor.