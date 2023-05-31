Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ | Trabzonspor Dimitrios Kourbelis ile prensipte anlaştı!

TRANSFER HABERİ | Trabzonspor Dimitrios Kourbelis ile prensipte anlaştı!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Fırtına son olarak Yunan ekiplerinden Panathinaikos formasını terleten 29 yaşındaki orta saha Dimitrios Kourbelis ile transferde prensip anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 17:26 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 17:39
TRANSFER HABERİ | Trabzonspor Dimitrios Kourbelis ile prensipte anlaştı!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. A Spor'da yer alan habere göre Trabzonspor Yunan ekiplerinden Panathinaikos formasını terleten 29 yaşındaki orta saha Dimitrios Kourbelis ile transferde prensip anlaşmaya vardı.

DIMITRIOUS KOURBELIS KİMDİR?

Bakasetas ve Siopis'in Yunanistan Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Kourbelis, orta alanda defansif özellikleriyle ön plana çıkıyor. Bu sezon 36 resmi maçta görev alan 1.81 boyundaki Kourbelis 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı. Tecrübeli futbolcu, orta sahanın yanı sıra stoper bölgesinde de görev yapabiliyor.

DİĞER
Aktris dizisinin yıldızı Pınar Deniz'den çilli poz! Yorucu bir sezon sonrası güneş gören Pınar Deniz çilli güzel oldu!
Serdar Ortaç'ın zor anları! İşin içine tabut girince daha fazla dayanamadı iptal etti
G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu!
Şampiyonluk geldi, kasa doldu! Şimdi sıra dünya yıldızında...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'da Alanyaspor mesaisi başladı
Bjelica Fırtına'yı yeniden yükselişe geçirdi!
YKS sınav yerleri belli oldu mu 2023?
Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak 2023?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'dan flaş transfer! Fırtına'dan flaş transfer! 17:26
G.Saray-F.Bahçe derbisinin biletleri satışa çıkıyor! G.Saray-F.Bahçe derbisinin biletleri satışa çıkıyor! 16:58
Fenerbahçe'ye Bruma piyangosu! İşte yapılan teklif Fenerbahçe'ye Bruma piyangosu! İşte yapılan teklif 15:53
Korkutan anlar! Aracıyla G.Saray taraftarının arasına daldı Korkutan anlar! Aracıyla G.Saray taraftarının arasına daldı 15:33
Güney Kore - Türkiye maçı saat kaçta? Güney Kore - Türkiye maçı saat kaçta? 15:31
G.Saray'dan TFF'ye kupa başvurusu! Karar... G.Saray'dan TFF'ye kupa başvurusu! Karar... 15:19
Daha Eski
Eyüpspor - Bodrumspor maçı saat kaçta? Eyüpspor - Bodrumspor maçı saat kaçta? 14:58
Sevilla - Roma maçı saat kaçta? Sevilla - Roma maçı saat kaçta? 14:44
Beşiktaş Paşa'ya bileniyor! Beşiktaş Paşa'ya bileniyor! 14:34
Fırtına'da Alanyaspor mesaisi başladı Fırtına'da Alanyaspor mesaisi başladı 14:26
Brentford'dan kaleye takviye! Brentford'dan kaleye takviye! 14:23
G.Saray'ın şampiyonluğu Altay’a yaradı! G.Saray'ın şampiyonluğu Altay’a yaradı! 14:18