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Trabzonspor'da Alanyaspor mesaisi başladı

Son dakika Trabzonspor haberleri... Süper Lig'in 36. haftasında Giresunspor'u 4-2 yenerek moral bulan Trabzonspor, 37. haftada oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 14:40
Trabzonspor'da Alanyaspor mesaisi başladı

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında dün Bitexen Giresunspor'u 4-2 yenen Trabzonspor, 3 Haziran Cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve koordinasyon çalışması gerçekleştirildi. Rondo ve sonuçlandırmayla devam eden antrenman, dar alanda oyun ile tamamlandı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

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