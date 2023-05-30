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TRABZONSPOR HABERLERİ - Nenad Bjelica: Kazandığımız için çok mutluyuz!

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, deplasmanda Giresunspor'u 4-2 mağlup etti. Trabzonspor teknik direktörü Nenad Bjelica, maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 22:40 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 22:48
TRABZONSPOR HABERLERİ - Nenad Bjelica: Kazandığımız için çok mutluyuz!

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, deplasmanda Giresunspor'u 4-2 mağlup etti.

Bordo-mavililerin teknik direktörü Nenad Bjelica maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE BJELICA'NIN AÇIKLAMALARI:

"Bütün takımı kutlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Maçın ilk dakikasından, 80. Dakikaya kadar olan süreçte gayet iyi mücadele ortaya koyduk. 80'den sonra ritim bozukluğu yaşamış olabiliriz. 80'e kadar gayet iyi maç çıkardık. Deplasmanda uzun bir aradan sonra kazandığımız için çok mutluyuz.

Oyuncular arasında, sakatlıktan dönenler var. Onlar aramıza katıldı. Takım daha kompakt vaziyette. Birlikte neler yapılması gerektiğini daha iyi biliyorlar. Baskıyı nasıl yapacağımız daha iyi biliyorlar. Çalışmak için vaktimiz oldu. Bunları oyunculara aktardık. Bütün takım son maçta olduğu gibi gayet iyi oyun ortaya koydu. Buraya gelip bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum."

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