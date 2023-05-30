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Trabzonspor Abdülkadir Ömür ile Maxi Gomez'in son durumunu paylaştı

Son dakika Trabzonspor haberleri... Trabzonspor, Giresunspor'la oynayacağı maçın kadrosuna alınmayan Abdülkadir Ömür ile Maxi Gomez'in son durumunu paylaştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 14:00 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 14:08
Trabzonspor Abdülkadir Ömür ile Maxi Gomez'in son durumunu paylaştı

Trabzonspor, Giresunspor'la oynayacağı maçın kadrosuna alınmayan Abdülkadir Ömür ile Maxi Gomez'in son durumunu paylaştı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcularımız Abdülkadir Ömür ve Maxi Gomez'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbolcumuz Maxi Gomez'in yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sağ baldırda darbeye bağlı kanama ve ağrı tespit edilmiştir.Ayrıca futbolcumuz Abdülkadir Ömür'ün sol diz yan bağında zorlanma tespit edilmiştir. Tedavilerine devam edilen oyuncularımız sakatlıkları nedeniyle Bitexen Giresunspor maçı kadrosunda yer almamaktadır" dedi.

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