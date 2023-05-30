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Fırtına Giresun semalarında! İşte Bjelica'nın 11'i

Trabzonspor Giresunspor’a konuk olacak. Fırtına 10 maçlık deplasman galibiyet özlemini dindirmek istiyor. Küme düşme hattındaki Giresun için de hayati önemde bir maç.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 06:50
Fırtına Giresun semalarında! İşte Bjelica'nın 11'i

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor, bu akşam deplasmanda ligde kalma mücadelesi veren komşusu Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak. Geçen hafta Fatih Karagümrük'ü 4-1 yenerek moral bulan bordo-mavililer, Giresun'dan da üç puanla dönmek için kenetlendi. 51 puanla 6'ncı sırada yer alan ve kalan üç maçı kazanması halinde ligi ilk 5 içinde bitirme şansı bulunan Fırtına, Giresun'da kaza yaşamak istemiyor. Trabzonspor, ayrıca 34 puanla 16'ncı sırada yer alan rakibi karşısında 10 maçlık deplasman galibiyeti özlemini de gidermeyi hedefliyor.


240 gündür kazanamıyor
Trabzonspor, Bitexen Giresunspor ile yapacağı karşılaşmayla 240 günlük deplasman galibiyeti hasretini sonlandırmaya çalışacak. En son 1 Ekim'de Yukatel Kayserispor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen bordo-mavililer, daha sonra ligde oynadığı 10 dış saha maçında 2 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı.


Siftah peşinde
Karadeniz devi bu sezon seri galibiyet almakta zorlandı. Fırtına bugün 3 puan alarak sezonun ikinci yarısında ilk kez üst üste maç kazanmanın peşinde. Karadeniz ekibinde Denswil, Dorukhan Toköz ve Yusuf Yazıcı'nın sakatlıkları bulunuyor.


4 oyuncu kart sınırında
Fırtına'da Giresun maçı öncesi 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kaleci Uğurcan Çakır, forvet Umut Bozok, stoper Bartra ile ön libero Siopis, bu akşamki maçta kart görmeleri halinde cumartesi günü Alanya maçında görev alamayacaklar.

Giresunspor - Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

Giresunspor: Ferhat, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Sainz, Mejia, Görkem, Campuzano, Bajic, Serginho

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hüseyin, Batra, Arif, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Trezeguet, Gomez

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