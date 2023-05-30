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Giresunspor - Trabzonspor maçı canlı hangi kanalda yayınlanacak? Saat kaçta? | Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de heyecan Giresunspor - Trabzonspor maçıyla devam ediyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren müsabaka öncesinde maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Giresunspor - Trabzonspor maçı canlı hangi kanalda yayınlanacak? Saat kaçta?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 09:20
Giresunspor - Trabzonspor maçı canlı hangi kanalda yayınlanacak? Saat kaçta? | Spor Toto Süper Lig

Giresunspor - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında Giresunspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Giresunspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GİRESUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Giresunspor - Trabzonspor maçı 30 Mayıs Salı günü saat 20:00'de beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

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