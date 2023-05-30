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Giresunspor Trabzonspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 36. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Giresunspor ile Çotanak Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bordo mavililer müsabakadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 20:20 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 20:50
Giresunspor Trabzonspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Ligin 36. haftasında Trabzonspor, Çotanak Stadyumu'nda Giresunspor'a konuk oluyor.

Nenad Bjelica'nın öğrencileri sahadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. 51 puanla 6'ncı sırada yer alan ve kalan üç maçı kazanması halinde ligi ilk 5 içinde bitirme şansı bulunan Fırtına, Giresun'da kaza yaşamak istemiyor.

Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

GİRESUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

Giresunspor: Ferhat, Hayrullah, Arias, Kadir, Alper, Campuzano, Mejia, Görkem, Serginho, Sainz, Bajić

Trabzonspor: Uğurcan, Eren, Hüseyin, Bartra, Larsen, Siopis, Bardhi, Bakasetas, Trezeguet, Visca, Umut.

GİRESUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Giresunspor - Trabzonspor maçı saat 20:00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 3'ten canlı yayınlanıyor.

240 GÜNDÜR KAZANAMIYOR
Trabzonspor, Bitexen Giresunspor ile yapacağı karşılaşmayla 240 günlük deplasman galibiyeti hasretini sonlandırmaya çalışacak. En son 1 Ekim'de Yukatel Kayserispor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen bordo-mavililer, daha sonra ligde oynadığı 10 dış saha maçında 2 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı.

SİFTAH PEŞİNDE
Karadeniz devi bu sezon seri galibiyet almakta zorlandı. Fırtına bugün 3 puan alarak sezonun ikinci yarısında ilk kez üst üste maç kazanmanın peşinde. Karadeniz ekibinde Denswil, Dorukhan Toköz ve Yusuf Yazıcı'nın sakatlıkları bulunuyor.

4 OYUNCU KART SINIRINDA
Fırtına'da Giresun maçı öncesi 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kaleci Uğurcan Çakır, forvet Umut Bozok, stoper Bartra ile ön libero Siopis, bu akşamki maçta kart görmeleri halinde cumartesi günü Alanya maçında görev alamayacaklar.

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