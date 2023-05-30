3'te 3 planı!

Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek moral bulan Trabzonspor'da gözler kalan 3 maça çevrilmiş durumda. Tarihi şampiyonluk sezonunun ardından camiasına hayal kırıklığı yaşatan Fırtına, kötü geçen sezonu üst üste alacağı galibiyetlerle kapatıp gönül almanın ve gelecek sezona umutla bakmanın hesabını yapıyor. Trabzonspor önündeki Giresun (D), Alanyaspor ve Başakşehir karşılaşmalarını kazanmaktan başka bir şey düşünmüyor.



Yerliler de taranıyor

Futbol Federasyonu 8+3 kuralını devam ettirdi. Şu ana dek transferde yabancı oyuncular üzerinden ilerleyen bordo- mavili yönetim, yerli piyasasını da mercek altına alıyor.