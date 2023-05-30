Haberler Trabzonspor 3'te 3 planı!

3'te 3 planı!

Bordo-mavili ekip, kötü geçen sezonu iyi sonuçlarla tamamlamak istiyor... Trabzonspor’da en önemli hedef kalan üç maçtan da galibiyetle ayrılmak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 06:50
3'te 3 planı!

Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek moral bulan Trabzonspor'da gözler kalan 3 maça çevrilmiş durumda. Tarihi şampiyonluk sezonunun ardından camiasına hayal kırıklığı yaşatan Fırtına, kötü geçen sezonu üst üste alacağı galibiyetlerle kapatıp gönül almanın ve gelecek sezona umutla bakmanın hesabını yapıyor. Trabzonspor önündeki Giresun (D), Alanyaspor ve Başakşehir karşılaşmalarını kazanmaktan başka bir şey düşünmüyor.


Yerliler de taranıyor
Futbol Federasyonu 8+3 kuralını devam ettirdi. Şu ana dek transferde yabancı oyuncular üzerinden ilerleyen bordo- mavili yönetim, yerli piyasasını da mercek altına alıyor.

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