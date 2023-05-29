Golü unuttu

Sezon başında Valencia'dan 3 milyon euro'ya alınan Maxi Gomez, beklentileri karşılayamadı. Bordo-mavili forma ile ligde 26 maça çıkan 26 yaşındaki forvet, 5 gol, 3 asistle oynarken son 7 maçta fileleri havalandıramadı. En son 1 Nisan 2023'te Trabzonspor'un sahasında 4-3 kaybettiği Kayserispor maçında 1 gol kaydeden Uruguaylı yıldız, 2 aya yakın süredir gol hasreti çekiyor.
Önemli adımlar atıyor
Başkan Ertuğrul Doğan, yeni teknik direktör Nenad Bjelica ile önümüzdeki sezon yeniden ayağa kalkacak Trabzonspor'un temellerini atmaya çalışıyor. Mali yapılanma ve sportif başarı için kadro planlamasını % 70'ini oluşturan Karadeniz devi, haziranın ilk haftasıyla birlikte önemli imzalar attıracak