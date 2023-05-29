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TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'dan Jurecka hamlesi!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor gelecek sezon etkili isimleri kadrosuna dahil etmek için kolları sıvadı. Bu anlamda Fırtına'da gündeme son olarak sürpriz bir isim gündeme geldi. Bordo mavililer Çekya ekiplerinden Slavia Prag formasını terleten Jurecka ile yakından ilgileniyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2023 Pazartesi 06:50
TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'dan Jurecka hamlesi!

Trabzonspor scout ekibinin Çekya'da izlediği isim belli oldu.

Takvim'de yer alan habere göre teknik direktör Nenad Bjelica, Slavia Prag takımında forma giyen Vaslav Jurecka'nın transfer edilmesini istiyor.

Bordo-Mavili yöneticilerin 28 yaşındaki golcü için önümüzdeki günlerde girişimlere başlaması bekleniyor. Jurecka bu sezon oynadığı 35 karşılaşmada 26 gol 5 asistlik katkı sağladı. Tecrübeli golcüye 1 milyon euro değer biçiliyor.

Bordo mavili camiada futbolcunun transfer durumu merakla takip ediliyor.

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