Bjelica etkisi

Kolaylık sağlanacak.
Bordo-mavili yönetim kadroda bulunan ve sözleşmeleri devam eden oyuncularla ilgili olarak geçtiğimiz sezonlardaki gibi katı bir tutum içerisine girmeyecek. Değerini bulan ve ayrılmak isteyen oyunculara kolaylık sağlanacak.
Aynı kaderi yaşadı
Şampiyon olduğu sezonun ilk 33 maçında 73 puan toplayan Fırtına, sezon sonunda mutlu sona ulaşmıştı. Bu yıl ise geçtiğimiz sezonun 22 puan (51) gerisinde kaldı ve şampiyonluk sonrası büyük bir sendrom yaşayan takımlara katıldı.
G.Saray da aynıydı
2018-19'da şampiyon olan G.Saray, sonraki sezonun 33. haftasında 55 puanla 6. sırada yer aldı. 2019-20'de şampiyon olan Başakşehir sonraki sezon 33 puan ile 17, 2020-21'de şampiyon olan Beşiktaş sonraki sezonda 51 puanla 7. olmuştu.