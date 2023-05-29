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Bjelica etkisi

Trabzonspor'un 'gol kralı' unvanlı forveti Umut Bozok, Nenad Bjelica'nın kendisine yaklaşımından oldukça memnun olduğunu dile getirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2023 Pazartesi 06:50
Bjelica etkisi
Trabzonspor'un 'gol kralı' unvanlı forveti Umut Bozok, Nenad Bjelica'nın kendisine yaklaşımından oldukça memnun olduğunu dile getirdi. 26 yaşındaki futbolcu, gelecek sezon gol sayısını en az 3 kat artırmayı amaçladığını vurguladı.
Kolaylık sağlanacak.

Bordo-mavili yönetim kadroda bulunan ve sözleşmeleri devam eden oyuncularla ilgili olarak geçtiğimiz sezonlardaki gibi katı bir tutum içerisine girmeyecek. Değerini bulan ve ayrılmak isteyen oyunculara kolaylık sağlanacak.

Aynı kaderi yaşadı

Şampiyon olduğu sezonun ilk 33 maçında 73 puan toplayan Fırtına, sezon sonunda mutlu sona ulaşmıştı. Bu yıl ise geçtiğimiz sezonun 22 puan (51) gerisinde kaldı ve şampiyonluk sonrası büyük bir sendrom yaşayan takımlara katıldı.

G.Saray da aynıydı

2018-19'da şampiyon olan G.Saray, sonraki sezonun 33. haftasında 55 puanla 6. sırada yer aldı. 2019-20'de şampiyon olan Başakşehir sonraki sezon 33 puan ile 17, 2020-21'de şampiyon olan Beşiktaş sonraki sezonda 51 puanla 7. olmuştu.
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