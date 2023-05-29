3'te 3 hesabı!

Şanssızlık kırılabilir
Karagümrük galibiyeti sonrası ligde iki basamak birden yükselen ve haftayı 6. sırada kapatan Fırtına, bu sezon ligde sadece 2 kez üst üste 2 maç kazandı. Trabzonspor, kalan haftalarda bu şanssızlığını kırmak istiyor
Giresunspor alarmı
Teknik direktör Nenad Bjelica, kalan üç maç öncesi oyuncularla sık sık toplantılar yapıyor. Hırvat hocanın özellikle durduğu konu ise deplasman maçları. Ligde 10 maçtır dış sahada kazanamayan Fırtına, 30 Mayıs'ta Giresunspor ile oynayacağı karşılaşmaya bu anlamda özel hazırlanacak
Ligde dış sahadaki son galibiyetini 1 Ekim 2022'de Kayserispor'a karşı kazanan Trabzonspor, sonrasında oynadığı 10 maçta 2 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Bu 8 mağlubiyet de üst üste geldi. Sadece Gaziantep FK maçını hükmen kazanan Trabzonspor, toplamda 241 günlük dış sahada galibiyet hasreti yaşıyor.
yor. Fatih Karagümrük galibiyetiyle rahat nefes alan teknik direktör Nenad Bjelica, ligde kalan son 3 haftada 4'lü savunmayla maçlara çıkacak. Oyuncuları farklı mevkilerde denemeyi bırakacak Hırvat çalıştırıcı, ideal 11'ini kullanmaya devam edecek.
5. sıradaki Başakşehir ile arasında 2 puan fark bulunan Trabzonspor, ilk 5 potasında sezonu bitirmek amacında. Bjelica, kalan 3 maçı da kazanarak aynı zamanda camianın ve taraftarın güvenini kazanmak istiyor.