Haberler Trabzonspor Şans yüzüme güldü

Şans yüzüme güldü

Fırtına’nın genç sol beki Arif: Forma geldiğinde değerlendirmek gerek. Aksi halde sönüp gidersin. Kendime çok güveniyorum.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2023 Pazar 06:50
Şans yüzüme güldü

Trabzonspor'un sol beki Arif Boşluk idmanda açıklamalarda bulundu. 19 yaşındaki oyuncu "Genç futbolculara şans geldiğinde hemen değerlendirmeleri gerekiyor. Aksi halde sönüp gidiyorsun. Ben kendime güveniyorum" dedi. Arif "Çalışmak benim için çok önemli. Çalışmayı bırakırsam biterim. Antrenmanda en önemlisi baskıyı kaldırabilmek. Zaten yeteneğin olduğu için o idmandasın. Baskıyı kaldırırsan gerisi daha kolay hale geliyor" ifadelerini kullandı. Genç futbolcu şöyle konuştu: "David Alaba ve Alphonso Davies'i islioyrum. Özellikle Alaba'yı çok beğeniyorum. Şu anda stoperde oynuyor. Belki ben de ileride stopere geçerim. Premier Lig'i sviyorum. Bir gün oralarda oynamayı tabii ki çok isterim"

MİLLİ FORMAYI ÇOK İSTİYORUM

"Şimdi ilk hedefim Ümit Milli Takım'a seçilmek. Ardından A Milli Takım'da oynamayı çok istiyorum. Beni oraya uygun görürlerse ve ben de o formayı giyersem tekrar geri vermem"

DİĞER
Burak Hakkı iki yılın ardından aşkını ilan etti! Eski eşi Sema Şimşek’ten kalpli destek
Miray Daner eski aşkı Oğulcan Engin’in yeni sevgilisi İlayda Alişan ile karşılaşınca buz kesti!
G.Saray'a İsviçre çakısı!
Cimbom'dan 10 numara transfer hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'dan Mallo bombası!
Pana ısrarı
2. tur seçim sonuçları canlı!
Sandıklar ne zaman açılacak?
İkinci turda başka yerde oy kullanılır mı 2023?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manchester United - Fulham maçı hangi kanalda? Manchester United - Fulham maçı hangi kanalda? 07:48
Leicester City - West Ham maçı hangi kanalda? Leicester City - West Ham maçı hangi kanalda? 07:44
Leeds United - Tottenham maçı hangi kanalda? Leeds United - Tottenham maçı hangi kanalda? 07:40
Everton - Bournemouth maçı hangi kanalda? Everton - Bournemouth maçı hangi kanalda? 07:36
Crystal Palace - Nottingham Forest maçı hangi kanalda? Crystal Palace - Nottingham Forest maçı hangi kanalda? 07:32
Chelsea - Newcastle maçı hangi kanalda? Chelsea - Newcastle maçı hangi kanalda? 07:25
Daha Eski
Brentford - Manchester City maçı hangi kanalda? Brentford - Manchester City maçı hangi kanalda? 07:12
Aston Villa - Brighton maçı hangi kanalda? Aston Villa - Brighton maçı hangi kanalda? 07:07
Arsenal - Wolverhampton maçı hangi kanalda? Arsenal - Wolverhampton maçı hangi kanalda? 07:03
Fenerbahçe Beko seride öne geçti Fenerbahçe Beko seride öne geçti 01:05
Sevinç ve hüzün Sevinç ve hüzün 01:04
Ryan Kent Fenerbahçe'de Ryan Kent Fenerbahçe'de 01:00