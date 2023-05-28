Şans yüzüme güldü

Trabzonspor'un sol beki Arif Boşluk idmanda açıklamalarda bulundu. 19 yaşındaki oyuncu "Genç futbolculara şans geldiğinde hemen değerlendirmeleri gerekiyor. Aksi halde sönüp gidiyorsun. Ben kendime güveniyorum" dedi. Arif "Çalışmak benim için çok önemli. Çalışmayı bırakırsam biterim. Antrenmanda en önemlisi baskıyı kaldırabilmek. Zaten yeteneğin olduğu için o idmandasın. Baskıyı kaldırırsan gerisi daha kolay hale geliyor" ifadelerini kullandı. Genç futbolcu şöyle konuştu: "David Alaba ve Alphonso Davies'i islioyrum. Özellikle Alaba'yı çok beğeniyorum. Şu anda stoperde oynuyor. Belki ben de ileride stopere geçerim. Premier Lig'i sviyorum. Bir gün oralarda oynamayı tabii ki çok isterim"

MİLLİ FORMAYI ÇOK İSTİYORUM

"Şimdi ilk hedefim Ümit Milli Takım'a seçilmek. Ardından A Milli Takım'da oynamayı çok istiyorum. Beni oraya uygun görürlerse ve ben de o formayı giyersem tekrar geri vermem"