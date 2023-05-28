Kupa Kazanmak için burdayım

Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica, idman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hırvat çalıştırıcı takım hedefleri ve transferler hakkında bilgiler verdi. Bjelica "Yarışmacı bir takım oluşturmayı hedefliyorum. Bunun üzerinde çalışıyorum. İyi oyuncuları aramıza katabilmeyi istiyoruz. Maaşları düşüreceğiza ancak bu bizim için mazeret olmayacak. Kaliteden vazgeçmeyeceğiz. Çok iyi oyuncular alacağız. Önümüzdeki sezon hedefimiz Trabzonspor'u Avrupa Kupaları'nda en üst kademelerde temsil edecek sıralarda olmak, en yukarıda olmak" dedi.

MÜCADELE EDECEĞİZ

Nenad Bjelica şöyle konuştu: "Sezon ortasında takımı devralmayabilirdim. Takımı ve camiayı tanımak adına erken geldim. Çok da iyi oldu. Kafamda birçok şey oturmuş durumda. Ben buraya kupalar kazanmak için geldim. Transferde de benim kadar aç oyunculara yöneleceğiz. Birlikte yeni bir yapı inşa edeceğiz. Taraftarımız heyecanlı. Onları mutlu edecek mücadeleyi her maçta göstereceğiz. Onların beklentilerini karşılamak için elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Taraftarımızla birlikte başarıya uzanacağız"

OYUNCULARIN İŞİ ÇOK ZORDU

"Takımı fiziksel olarak geliştirmeye çalışıyorum. Onların da işi kolay değil. Son 2 ayda 4 farklı teknik direktörle çalıştılar. Böyle süreçlerde oyuncuların kafalarında soru işareti oluşabilir, performanslarında düşüklük görülebilir. Adım adım ilerleyeceğiz. Yaz kampı döneminde antrenman şiddeti ve yoğunluğuyla fiziksel kaliteyi artıracağız."

O IŞIĞI GÖRÜYORUM

"Bazı maçlar istediğim gibi olmadı. Sakat oyuncularımız da vardı. Kırmızı kartlar gibi durumlarda bizi etkiledi ama bu takımın daha fazlasını vereceğinden hiç şüphem yok. Burada zamanımız oldukça, daha fazla çalışma fırsatı buldukça sonuçların çok daha iyi geleceğinden hiç şüphem yok. Oynadığımız son Karagümrük maçı bize önümüzdeki sene için o ışığı, güzel haberleri veriyor"

HAMSİK İLE KONUŞACAĞIZ

"Marek Hamsik çok önemli bir oyuncu. Önümüzdeki günlerde kendisiyle bir durum değerlendirmesi yapacağım. Daha sonra birlikte karar vereceğiz"

HAZİRANDA GELSEM TRANSFER GECİKİRDİ

"Ben ve ekibim geldiğinde sezonun sonuna yaklaşmıştık. Bizim gelişimizden önce kulübün hedeflerine ulaşılamamıştı. Bu durum bizim işimizi de zorlaştırdı ama tabi ki bu riski bilerek geldik. 1 ay geçti, kulübü ve bizi bekleyen taraftarları tanıdık, kimlerle devam edebiliriz bunu gördük. Buraya Haziran ayında gelmiş olsaydık 1 aya ihtiyacımız olacaktı."

KALACAK VE GİDECEKLER KAFAMDA BELLİ

Karadeniz ekibinin hocası Nenad Bjelica'ya basın toplantısında kalacak-gidecek oyuncularla ilgili durum da soruldu. Deneyimli çalıştırıcı "Bu konuda fikrim çok net. Burada kalacak oyuncularla ilgili ve gelecek oyuncularla alakalı kafamda her şey hazır. İstediğimiz bütün oyuncuları aramıza katabilecek miyiz, bunu da göreceğiz hep birlikte" yanıtını verdi.

NELER DEDİ?

Kiralık ve genç oyuncnularımızı yakından takip ediyoruz. Hepsi ile ilgili bir fikrimiz var. Antrenmanlarda U-19'dan oyuncular da aramıza katılmaya başladı. Bu yaz kampında bizlerle beraber olacaklar mı, bunu sezon sonu oturup konuşacağız. Gelecek sezon her idmanda U-19'dan en az 4 oyuncuyu idmana çıkarmak istiyorum. Planlı bir şekilde A Takıma yükselecekler. Güveniyorum.