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TRANSFER HABERİ | Trabzonspor Galatasaray'ın kiralık yıldızı Mostafa Mohamed için harekete geçti!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da flaş transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Bordo mavililer son olarak Galatasaray'ın bu sezon satın alma opsiyonuyla Nantes’a kiraladığı Mostafa Mohamed için kolları sıvadı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 06:50
TRANSFER HABERİ | Trabzonspor Galatasaray'ın kiralık yıldızı Mostafa Mohamed için harekete geçti!

Bonservisi Galatasaray'da olan ve bu sezon Fransa ekibi Nantes'a satın alma opsiyonlu kiralanan golcü Mostafa Mohamed için Trabzonspor devrede. Karadeniz devinin kurmayları, 25 yaşındaki forvet için temaslara başladı. Bordo-mavili yetkililerin, 1.85 boyundaki santrforun menajeri Ahmed Yahya ile görüşmeleri hızlandırdığı dile getiriliyor. Mısırlı forvetin Galatasaray ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Nantes şu ana kadar Mohamed için herhangi bir hamle yapmadı.

LGBT FORMASINI REDDETTI

Mohamed, LGBT sembolü olan formayı giymeyi reddettiği için Toulouse maçının kadrosunda yer almamıştı. Fransa'dan ayrılmak isteyen tecrübeli futbolcu, bordo-mavili formaya sıcak bakıyor. Trabzonspor yönetimi, futbolcudan sonra G.Saray ile masaya oturmayı ve transferi bitirmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk da Mısırlı forvet ile devam etmeyi planlamıyor. Bu sezon Fransız ekibiyle 50 maça çıkan Mohamed, 11 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

Sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 58 maçta 17 gol 5 asistlik performans sergileyen Mohamed, Nantes'a 50 maçta 11 gol 5 asistlik skor katkısı sağladı.

Mısır Milli Takımı'nın vazgeçilmez isimle rinden birisi olan - 58 Mohamed, 25 kez giydiği ulusal forma altında 6 kez de ağları sarstı.

G.Saray, 1,5 sezondur kiralık olarak formasını giyen Mostafa Mohamed'in bonservisini aldı. Sarı-kırmızılılar, Mısır'ın Zamalek kulübüne 4 milyon euro ödemişti.

TÜRKİYE'YE DÖNECEK

Mısır basını flaş bir iddiada bulundu. Yapılan haberlerde, Mohamed'in sezon sonunda yeniden Türkiye'ye döneceği ve kiralık olarak Trabzonspor'da forma giyeceği öne sürüldü. 25 yaşındaki forvetin, "Süper Lig'de gelecek sezon yeni bir sayfa açacağım. Bunu sabırsızlıkla bekliyorum" dediği belirtildi.

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