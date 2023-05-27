Sezonun tamamında da iç saha ile deplasman performansı arasındaki büyük zıtlık yaşandı.

İÇ SAHADA 37 PUAN ALDI

17'si Spor Toto Süper Lig, 5'i Avrupa, 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere Akyazı'daki 23 maçta sadece 2 kez mağlup olan Trabzonspor, 16 galibiyet ve 5 beraberlik aldı. Süper Lig'de toplanan 51 puanın 37'si içerde kazanıldı.

1'İ HÜKMEN 4 GALİBİYET

Fırtına, deplasmandaki 16 Spor Toto Süper Lig karşılaşmasında sadece 4 galibiyet elde edebilirken, bunun 1'i hükmen (Gaziantep FK). Avrupa arenasında ise çıktığı 5 dış saha mücadelesini de kazanamayan Trabzonspor, 4 yenilgi ve 1 beraberlik yaşayarak üzdü.

24 MAÇLIK REKOR VARDI

Bordo-mavili takım, teknik direktör Abdullah Avcı döneminde Spor Toto Süper Lig'de 24 maçlık dış sahada kaybetmeme serisi elde etti ve kulüp rekoru kırdı. Fırtına, şampiyonluğa ulaştığı geçtiğimiz sezon deplasmandaki 19 maçta topladığı 38 puanla zirvede yer almıştı.