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Bakasetas zirvede

Bu sezon gole en çok katkı veren isim Bakasetas oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 06:50
Bakasetas zirvede

Yunan yıldız gol ve asist sayısında 39 mücadelede 22 defa tabelayı değiştirdi. Bakasetas'ı 20 gole etki eden Trezeguet izledi.

20 PUANLIK KATKI

Trezeguet, Nwakaeme'nin ardından oluşan büyük boşluğu doldurmaya çalıştı. Mısırlı kanat bu sezon 26 maçta 10 defa fileleri sarstı. Takımına 20 puan kazandırmayı başardı.

YERLİLER DE TARANIYOR

Futbol Federasyonu 8+3 kuralını devam ettirdi. Şu ana dek transferde yabancı oyuncular üzerinden ilerleyen bordo-mavili yönetim, yerli piyasasını da mercek altına alıyor.

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