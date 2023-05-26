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TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'da Ali Sowe sürprizi

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri... Trabzonspor'da yönetimin, bu sezon Ankaragücü formasıyla dikkat çeken bir performansa imza atan Ali Sowe'u gündemine aldığı ifade edildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 08:56
TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'da Ali Sowe sürprizi

Bu sezon santrforlardan beklediği seviyede katkı alamayan Trabzonspor, yeni sezon için bu bölgeye takviye yapmak adına çalışmalara başladı. Bordo-mavili ekibin, bu sezon Ankaragücü forması ile başarılı performansı ile dikkatleri üzerine çeken Gambiyalı golcü Ali Sowe'yi gündemine aldığı öğrenildi. 28 yaşındaki oyuncu için maliyet araştırması yapmayı planlayan Trabzonspor'un, bonservisi Rostov'da olan Sowe için astronomik bir rakam ile karşılaşılmaması halinde resmi temaslara başlaması bekleniyor.

15 GOL ATTI

Bu sezon Ankaragücü'nde 33 resmi maça çıkan Sowe, 15 gol ve 4 asistlik performans sergilemiş durumda.

BONSERVİSİ ROSTOV'DA

Başkent ekibi Ankaragücü, Trabzonspor'un da radarına giren Sowe'yi sezon başında Rus temsilcisi Rostov'dan kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Gambiyalı golcünün Rostov ile Haziran 2025'e dek sözleşmesi var.

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