Planlar hızlandı

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, şampiyon tamamladığı sezonun gerisinde kaldı. Hem sergilenen futbol hem de puan olarak taraftarı memnun edemeyen Bordo-mavililer, gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı. Başkan Ertuğrul Doğan'ın teknik direktör Nenad Bjelica ile yaptığı planlamalara hız verildi.
Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, şampiyon tamamladığı sezonun gerisinde kaldı. Hem sergilenen futbol hem de puan olarak taraftarı memnun edemeyen Bordo-mavililer, gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı. Başkan Ertuğrul Doğan'ın teknik direktör Nenad Bjelica ile yaptığı planlamalara hız verildi.