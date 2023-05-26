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Gomez gole hasret

Sezon başında Valencia'dan 3 milyon euro'ya alınan Maxi Gomez, beklentileri karşılayamadı. Bordo-mavili forma ile ligde 26 maça çıkan 26 yaşındaki forvet, 5 gol, 3 asistle oynarken son 7 maçta fileleri havalandıramadı. En son 1 Nisan 2023'te Trabzonspor'un sahasında 4-3 kaybettiği Kayserispor maçında 1 gol kaydeden Uruguaylı yıldız, 2 aya yakın süredir gol hasreti çekiyor. Yetenekli futbolcu Trabzonspor'da en uzun süre gol atamadığı dönemi yaşıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 06:50
Gomez gole hasret

Sezon başında Valencia'dan 3 milyon euro'ya alınan Maxi Gomez, beklentileri karşılayamadı. Bordo-mavili forma ile ligde 26 maça çıkan 26 yaşındaki forvet, 5 gol, 3 asistle oynarken son 7 maçta fileleri havalandıramadı. En son 1 Nisan 2023'te Trabzonspor'un sahasında 4-3 kaybettiği Kayserispor maçında 1 gol kaydeden Uruguaylı yıldız, 2 aya yakın süredir gol hasreti çekiyor. Yetenekli futbolcu Trabzonspor'da en uzun süre gol atamadığı dönemi yaşıyor.

FORVETLER 10, STOPERLER 6

Karadeniz devinde santrforlar Umut Bozok ve Maxi Gomez toplam 10, stoperde görev alan isimler 6 gol kaydetti. Marc Bartra fileleri 4 kez havalandırarak savunmanın en skorer ismi olmayı başarırken, Stefano Denswil ve takımdan ayrılan Vitor Hugo da birer kez bu sevinci yaşadı.

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