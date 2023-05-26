Gidecekler listesi

Yönetim bir yandan transfer için çalışırken, diğer taraftan da takımdan gidecek isimleri belirlemeye başladı. Teknik direktör Bjelica, kararını yönetime iletecek. Bordo-mavili takımda ayrılması kesinleşen isimler kiralık oyuncular Yusuf Yazıcı ve Gbamin'in yanı sıra sözleşmesi sona erecek Hamsik. Ayrıca Gomez, Bartra, Trezeguet ve Denswil gibi isimlere gelecek olan iyi teklifler de değerlendirilebilir.
Yönetim bir yandan transfer için çalışırken, diğer taraftan da takımdan gidecek isimleri belirlemeye başladı. Teknik direktör Bjelica, kararını yönetime iletecek. Bordo-mavili takımda ayrılması kesinleşen isimler kiralık oyuncular Yusuf Yazıcı ve Gbamin'in yanı sıra sözleşmesi sona erecek Hamsik. Ayrıca Gomez, Bartra, Trezeguet ve Denswil gibi isimlere gelecek olan iyi teklifler de değerlendirilebilir.