Formalar 15 Haziran’da

Kulübün gelecek sezon için forma tedarik anlaşması yaptığı Joma ile tasarlanan 4 yeni forma 15 Haziran'da tanıtılacak. Klasik çubuklu formanın tanıtımının erkene alınması için çalışmalar devam ediyor. Bordo-mavili yöneticiler özellikle yeni sezon formalarından ciddi bir gelir elde etmeyi planlıyor.
Kulübün gelecek sezon için forma tedarik anlaşması yaptığı Joma ile tasarlanan 4 yeni forma 15 Haziran'da tanıtılacak. Klasik çubuklu formanın tanıtımının erkene alınması için çalışmalar devam ediyor. Bordo-mavili yöneticiler özellikle yeni sezon formalarından ciddi bir gelir elde etmeyi planlıyor.