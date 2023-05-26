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Formalar 15 Haziran’da

Kulübün gelecek sezon için forma tedarik anlaşması yaptığı Joma ile tasarlanan 4 yeni forma 15 Haziran'da tanıtılacak. Klasik çubuklu formanın tanıtımının erkene alınması için çalışmalar devam ediyor. Bordo-mavili yöneticiler özellikle yeni sezon formalarından ciddi bir gelir elde etmeyi planlıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 06:50
Formalar 15 Haziran’da
Kulübün gelecek sezon için forma tedarik anlaşması yaptığı Joma ile tasarlanan 4 yeni forma 15 Haziran'da tanıtılacak. Klasik çubuklu formanın tanıtımının erkene alınması için çalışmalar devam ediyor. Bordo-mavili yöneticiler özellikle yeni sezon formalarından ciddi bir gelir elde etmeyi planlıyor.
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