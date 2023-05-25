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TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Mislav Orsic için yeni formül!

Trabzonspor, Hırvat kanat oyuncusu Orsic'te işi sıkı tutuyor. 30 yaşındaki yıldız ile Galatasaray ve Zagreb de ilgileniyor. Southampton’ın satmak istediği Orsic için Fırtına, Nenad Bjelica faktörünü kullanacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2023 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Mislav Orsic için yeni formül!

Karadeniz devinde transfer listesinin en önlerinde yer alan Mislav Orsic için her geçen gün yeni bir rakip ortaya çıkıyor. Daha önce Hırvat basını, Dinamo Zagreb'in eski sol kanadını kadrosuna katmak istediğini yazmıştı. Bu kez İngilizler, Orsic için Trabzonspor dışında Galatasaray'ın da devrede olduğunu yazdı. Southampton'ın küme düşmesinin ardından sezon içerisinde değerlendirmediği 30 yaşındaki oyuncuyu kadrosunda düşünmediği ancak burada bordo-mavililerin yaptığı kiralık formülünün ise şu ana kadar kabul görmediği belirtildi.

SATIN ALMA OPSIYONLU
İngiliz ekibi, 1.79 boyundaki yıldızın kiralamak değil satmak isterken Trabzonspor ise satın alma opsiyonu içeren yeni bir kiralama formülü teklif edecek. Bu arada birçok kulübün 30 yaşındaki kanat oyuncusuyla ilgilenmesi sebebiyle Trabzonspor, Bjelica'yı bir koz olarak kullanarak bir adım öne geçmek istiyor. Premier Lig'de son sırada yer alan ve Fulham'a 2-0 yenilerek küme düşen Southampton, küçülmeye gidecek. Kırmızı-beyazlılar, kadro dışı bıraktığı Orsic'i göndermek istiyor. Orsic'in kulübüyle 2025'e dek sözleşmesi var.

ZAGREB'DE BİRLİKTE ÇALIŞTILAR
Bjelica, Dinamo Zagreb takımında Orsic'le 2 sezon çalışmıştı. Hırvat yıldız 4 sezon üst üste Hırvat Ligi'nde şampiyonluk yaşarken, Dinamo Zagreb ekibinde çıktığı toplam 214 maçta 91 gol, 40 asistlik muazzam bir hücum katkısı gösterdi.

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