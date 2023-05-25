Haberler Trabzonspor Aynı kaderi yaşadı

Aynı kaderi yaşadı

Şampiyon olduğu sezonun ilk 33 maçında 73 puan toplayan Trabzonspor, sezon sonunda mutlu sona ulaşmıştı. Bu sezon ise geçtiğimiz sezonun 22 puan (51) gerisinde kaldı ve şampiyonluk sonrası büyük bir sendrom yaşayan takımlar kervanına katıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2023 Perşembe 06:50
Aynı kaderi yaşadı

Şampiyon olduğu sezonun ilk 33 maçında 73 puan toplayan Trabzonspor, sezon sonunda mutlu sona ulaşmıştı. Bu sezon ise geçtiğimiz sezonun 22 puan (51) gerisinde kaldı ve şampiyonluk sonrası büyük bir sendrom yaşayan takımlar kervanına katıldı.

GALATASARAY DA AYNIYDI
2018-19 sezonunda şampiyon olan Galatasaray, sonraki sezonun 33. haftasında 55 puanla 6. sırada yer aldı. 2019-20'de şampiyon olan Başakşehir sonraki sezon 33 puan ile 17, 2020-21'de şampiyon olan Beşiktaş sonraki sezonda 51 puanla 7'nci sırada yer aldı.

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