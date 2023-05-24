Siopis için ısrarcılar

Fırtına’nın orta sahasındaki yıldızı Manolas Siopis’e teklif var. Panathinaikos, 29 yaşındaki ön libero için bordo-mavili kulübün kapısını çalmaya hazırlanıyor. Tecrübeli ismi almakta ısrarcılar. Siopis’in Trabzonspor ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Bordo mavililer 3.5 milyon euro gibi bir bonservis bedeli bekliyor.
Fırtına'nın orta sahasındaki yıldızı Manolas Siopis'e teklif var. Panathinaikos, 29 yaşındaki ön libero için bordo-mavili kulübün kapısını çalmaya hazırlanıyor. Tecrübeli ismi almakta ısrarcılar. Siopis'in Trabzonspor ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Bordo mavililer 3.5 milyon euro gibi bir bonservis bedeli bekliyor.