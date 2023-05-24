Trabzonspor'un gelecek vaat eden sol beki Arif Boşluk, 11 başladığı Karagümrük maçında sakatlanmıştı. 19 yaşındaki oyuncu, karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamayla sakatlığıyla ilgili bilgi verdi. Arif “Sakatlığım ciddi değil. Kramp nedeniyle çıktım. Oynamamda bir sorun bulunmuyor” ifadelerini kullandı.
Trabzonspor'un gelecek vaat eden sol beki Arif Boşluk, 11 başladığı Karagümrük maçında sakatlanmıştı. 19 yaşındaki oyuncu, karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamayla sakatlığıyla ilgili bilgi verdi. Arif "Sakatlığım ciddi değil. Kramp nedeniyle çıktım. Oynamamda bir sorun bulunmuyor" ifadelerini kullandı.