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Sakatlığım ciddi değil

Trabzonspor'un gelecek vaat eden sol beki Arif Boşluk, 11 başladığı Karagümrük maçında sakatlanmıştı. 19 yaşındaki oyuncu, karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamayla sakatlığıyla ilgili bilgi verdi. Arif  “Sakatlığım ciddi değil. Kramp nedeniyle çıktım. Oynamamda bir sorun bulunmuyor” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2023 Çarşamba 06:50
Sakatlığım ciddi değil
Trabzonspor'un gelecek vaat eden sol beki Arif Boşluk, 11 başladığı Karagümrük maçında sakatlanmıştı. 19 yaşındaki oyuncu, karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamayla sakatlığıyla ilgili bilgi verdi. Arif "Sakatlığım ciddi değil. Kramp nedeniyle çıktım. Oynamamda bir sorun bulunmuyor" ifadelerini kullandı.
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