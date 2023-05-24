Süper Lig'de Trabzonspor sezona 'son şampiyon' unvanıyla girmişti. Ancak işler istediği gibi gitmedi. Özellikle deplasman maçlarında yitirdiği puanlarla zirve yarışına erken veda etti. Bordo-mavililer dış sahada farklı yenilgiler de aldı. Fırtına şimdi tek tek hesap kapatıyor.

Trabzonspor ilk devrede 5-2 yenildiği Antalyaspor'u 2-0, ardından da 3-2 mağlup olduğu Adana Demirspor'u sahasında 4-1 mağlup ederek rövanşları almıştı. Son olarak ligin ilk yarısında İstanbul'da 4-1 mağlup olduğu Karagümrük'ü 4-1 yenerek bir hesabın daha üstünü çizdi.

Bordo-mavililer, ligin 37. haftasında sahasında Alanyaspor'u da yenmesi halinde ilk yarıda deplasmanda yenildiği tüm rakiplerinden rövanşı almış olacak. Trabzonspor, Alanyaspor'a 5-0 kaybederek bu sezonki en farklı yenilgisini almıştı.