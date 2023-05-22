Trabzonspor'da Nenad Bjelica'dan Karagümrük maçı sonrası açıklamalar!

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan maçı Trabzonspor 4-1 kazandı.

Bordo mavililerin teknik direktörü Nenad Bjelica karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE BJELICA'NIN AÇIKLAMALARI:

"Herkese ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdiğimizi düşünüyorum. Bu galibiyet ve böylesine futbol için takımımı tebrik ediyorum. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımıza inanıyorum. Bütün alanlarda rakibimizden daha iyiydik. İyi mücadele ettik. Umuyorum ki sonraki maçlarda bu performansımızı göstererek iyi maçlar çıkartacağız"

"Bir deneme sürecindeyiz. Farklı sistem, oyuncular deneyerek nelerden daha iyi çıkarım sağlayabiliriz, bunun arayışındayız. Önümüzdeki sene çekici bir futbol olacak. Az gol yiyen, çok gol atan iyi bir futbol oynamaya çalışacağız." şeklinde görüş belirtti."