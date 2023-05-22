Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Nenad Bjelica'dan Karagümrük maçı sonrası açıklamalar!

Trabzonspor'da Nenad Bjelica'dan Karagümrük maçı sonrası açıklamalar!

Spor Toto Süper Lig'in 35.haftasında Trabzonspor, evinde Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti. Bordo mavililerin teknik direktörü Nenad Bjelica, maçın ardından dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte Bjelica'nın maç sonrası sözleri...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 22:31 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 22:51
Trabzonspor'da Nenad Bjelica'dan Karagümrük maçı sonrası açıklamalar!

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan maçı Trabzonspor 4-1 kazandı.

Bordo mavililerin teknik direktörü Nenad Bjelica karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE BJELICA'NIN AÇIKLAMALARI:

"Herkese ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdiğimizi düşünüyorum. Bu galibiyet ve böylesine futbol için takımımı tebrik ediyorum. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımıza inanıyorum. Bütün alanlarda rakibimizden daha iyiydik. İyi mücadele ettik. Umuyorum ki sonraki maçlarda bu performansımızı göstererek iyi maçlar çıkartacağız"

"Bir deneme sürecindeyiz. Farklı sistem, oyuncular deneyerek nelerden daha iyi çıkarım sağlayabiliriz, bunun arayışındayız. Önümüzdeki sene çekici bir futbol olacak. Az gol yiyen, çok gol atan iyi bir futbol oynamaya çalışacağız." şeklinde görüş belirtti."

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da sezon bitmeden yaprak dökümü başlıyor! Okan Buruk tam 5 ismin biletini kesti: Bu sezon gelmişlerdi…
TCG Anadolu'ya yoğun ilgi: 6 günde 40 bin 324 kişi ziyaret etti!
F.Bahçe'den G.Saray'a dev çalım!
Trabzonspor'un golü VAR'dan döndü! İşte o pozisyon
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Arif Boşluk'tan sakatlık açıklaması! Son durumu...
Trezeguet: O gol benim golümdü!
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (22 Mayıs)
KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR?
Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? (22 Mayıs)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bjelica'dan Karagümrük maçı sonrası açıklamalar! Bjelica'dan Karagümrük maçı sonrası açıklamalar! 22:31
Trabzonspor farka koştu! Trabzonspor farka koştu! 22:02
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 22:02
Roma galibiyeti unuttu! Roma galibiyeti unuttu! 21:46
F.Bahçe Beko normal sezonu galibiyetle kapattı! F.Bahçe Beko normal sezonu galibiyetle kapattı! 21:35
Juventus'a kötü haber! Juventus'a kötü haber! 21:31
Daha Eski
Trabzonspor'un golü VAR'dan döndü! İşte o pozisyon Trabzonspor'un golü VAR'dan döndü! İşte o pozisyon 21:30
Beşiktaş'a Fransız orta saha! Teklif yapıldı Beşiktaş'a Fransız orta saha! Teklif yapıldı 21:14
NBA efsanesi Carmelo Anthony emekli oldu! NBA efsanesi Carmelo Anthony emekli oldu! 20:42
La Liga başkanı Tebas'tan ırkçılığa tepki! La Liga başkanı Tebas'tan ırkçılığa tepki! 20:09
Fenerbahçe'de Sivasspor mesaisi devam ediyor Fenerbahçe'de Sivasspor mesaisi devam ediyor 19:36
Altınordu'dan Rusya'ya transfer! Genç yetenek... Altınordu'dan Rusya'ya transfer! Genç yetenek... 18:23