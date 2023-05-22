Trabzonspor - Karagümrük maçı öncesi: Nenad Bjelica'dan açıklama! "Bu haftaki amacımız..."

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında lider Trabzonspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Bordo mavililer sahadan mutlak 3 puanla ayrılmak isterken Nenad Bjelica karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE NENAD BJELICA'NIN AÇIKLAMALARI:

Nenad Bjelica: Bu hafta, geçen haftadan daha iyi futbol ortaya koymaya çalışacağız. Geçen hafta kaybetsek de pozisyonlarımız vardı. Ama maçın kazananı rakibimiz olmuştu. Bu hafta amacımız daha iyi futbol oynayıp, maçı da hak ederek kazanarak güzel bir oyun ortaya koymak istiyoruz.



Bugün 4'lü sistemle oynayacağız. Geldiğimden beri hem farklı oyuncuları hem farklı sistemlerde deneyerek, bu oyuncuları seneye nerede, nasıl değerlendirebileceğimizi görmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki seneye oluşturacağımız fotoğrafı şimdi daha da netleştirmeye çalışıyoruz.