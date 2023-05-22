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TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Trabzonspor- Fatih Karagümrük maçı saat kaçta? GS maçı hangi kanalda?

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka heyecanla bekleniyor. Turgut Doman müsabakada hakem olarak görev yapacak. Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta? TS maçı hangi kanalda?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 19:01 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 19:42
TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Trabzonspor- Fatih Karagümrük maçı saat kaçta? GS maçı hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında Trabzonspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Arif, Hüseyin, Bartra, Larsen, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Trezeguet, Visca, Gomez.

Fatih Karagümrük: Batuhan, Levent, Dresevic, Bruno, Biraschi, Bertolacci, Ozdoev, Shukurov, Borini, Lobjanidze, Diagne

TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı 22 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIM ARASINDA 8. RANDEVU

İki takım bugüne kadar Ligde 7 kez karşı karşıya geldi. Bordo- mavililer 5, kırmızı-siyahlılar 1 kez galip geldi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da Pirlo'nun öğrencileri, Fırtına'yı 4-1 yenmişti.

4 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Fatih Karagümrük maçı öncesi Karadeniz devinde Bartra, Siopis, Umut Bozok ve Uğurcan Çakır sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu 4 oyuncu bir sarı kart görmeleri durumunda Giresunspor sınavında forma giyemeyecekler.

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