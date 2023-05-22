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Trabzonspor - Karagümrük maçı sonrası Marc Bartra: Potansiyelimizi gösterdik

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor sahasında Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti. Bordo-mavililerde Marc Bartra, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. Harika bir takım olduklarını söyleyen Bartra, "Bugün potansiyelimizi gösterdik. Keşke bu şekilde devam edebilsek." dedi. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 23:03
Trabzonspor - Karagümrük maçı sonrası Marc Bartra: Potansiyelimizi gösterdik

Trabzonspor'un yıldız savunmacısı Marc Bartra, Karagümrük karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Marc Bartra yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Sadece galibiyet için değil, takımımızın gösterdiği mücadeleden dolayı da çok mutluyum. Zor bir dönemden geçiyoruz. Bizim bahsettiğimiz bu potansiyelimizdi, bugün potansiyelimizi gösterdik. Keşke bu şekilde devam edebilsek." dedi.

Ayrıca, "Bu istikrarla, bu düzenle devam edebilsek bizim için çok iyi bir gelecek bekliyor. Harika bir takımımız var. Bunu belki bazen gösteremedim. Ama bugün gerçekten çok iyi bir skor aldık. Bu galibiyeti taraftarımıza armağan etmek istiyoruz. Onlara bir mutluluk hediye etmek istemiştik, öyle de oldu" ifadeleri kullanıldı.

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