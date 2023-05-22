Haberler Trabzonspor Trabzonspor - Karagümrük maçı sonrası Arif Boşluk'tan sakatlık açıklaması!

Trabzonspor - Karagümrük maçı sonrası Arif Boşluk'tan sakatlık açıklaması!

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Arif Boşluk, antrenmanlarda uyguladıkları çalışmaları sahaya yansıttıklarını ve hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söylerken, "Trabzonspor'u en iyi yerlerde temsil etmek istiyorum" dedi. Öte yandan genç oyuncu, maç içinde yaşadığı sakatlığın önemli olmadığını söyledi. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 23:19
Trabzonspor - Karagümrük maçı sonrası Arif Boşluk'tan sakatlık açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan bordo-mavililerin savunma oyuncusu Arif Boşluk, "Güzel maçtı bence. Zaten iyi çalışmıştık. Taraftara da borçluyduk bu galibiyeti geçen maçtan sonra. Elimizden geleni yaptık. Antrenmanda uyguladıklarımızı sahaya yansıtınca skoru alıyoruz. Keşke hep böyle ilerleseydik, taraftarı bu kadar üzmeseydik. İnşallah bundan sonra galibiyetlerle sevindirmeye devam ederiz" diye konuştu.

Bjelica geldikten sonra takımda daha fazla forma şansı bulmasını ve takımdaki geleceğini değerlendiren genç oyuncu, "Öncelikle Abdullah hocadan başladı. Altyapıdan geldim oynamaya başladım. Sonra Bjelica hocam geldi. Bana şans veriyor, güveniyor. Geçen sıkıntılı performanstan sonra tekrar bana şans verdi. Elimden geldiğince değerlendirmeye, takıma katkı vermeye çalışıyorum. İnşallah bundan sonra daha iyi ilerleyerek Trabzonspor'u en iyi yerlerde temsil etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"ÖNEMLİ BİR SAKATLIK DEĞİL"
Arif Boşluk yaptığı açıklamada, "Önemli bir sakatlık değil. Kramp sonrası çıktı. Galibiyet aldığımız için çıkarken mutluydum. Ama tabii ki 90 dakikayı tamamlamak isterdik, bir dahakine inşallah." dedi.

DİĞER
Son dakika haberi: Şenol Güneş'in prensi Avrupa devine gidiyor! Beşiktaş'ın kasası dolup taşacak...
TCG Anadolu'ya yoğun ilgi: 6 günde 40 bin 324 kişi ziyaret etti!
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!
F.Bahçe'den G.Saray'a dev çalım!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trezeguet: O gol benim golümdü!
Marc Bartra: Potansiyelimizi gösterdik
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (22 Mayıs)
KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR?
Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? (22 Mayıs)
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arif Boşluk'tan sakatlık açıklaması! Son durumu... Arif Boşluk'tan sakatlık açıklaması! Son durumu... 23:13
Trezeguet: O gol benim golümdü! Trezeguet: O gol benim golümdü! 23:03
Marc Bartra: Potansiyelimizi gösterdik Marc Bartra: Potansiyelimizi gösterdik 22:59
Samet Akaydın PFDK'ya sevk edildi! Samet Akaydın PFDK'ya sevk edildi! 22:55
Bjelica'dan Karagümrük maçı sonrası açıklamalar! Bjelica'dan Karagümrük maçı sonrası açıklamalar! 22:31
Trabzonspor farka koştu! Trabzonspor farka koştu! 22:02
Daha Eski
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 22:02
Roma galibiyeti unuttu! Roma galibiyeti unuttu! 21:46
F.Bahçe Beko normal sezonu galibiyetle kapattı! F.Bahçe Beko normal sezonu galibiyetle kapattı! 21:35
Juventus'a kötü haber! Juventus'a kötü haber! 21:31
Trabzonspor'un golü VAR'dan döndü! İşte o pozisyon Trabzonspor'un golü VAR'dan döndü! İşte o pozisyon 21:30
Beşiktaş'a Fransız orta saha! Teklif yapıldı Beşiktaş'a Fransız orta saha! Teklif yapıldı 21:14