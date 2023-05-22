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TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'dan Djiku ısrarı! 1 ay sonra serbest kalacak

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Strasbourg'da forma giyen Alexander Djiku, sezon başında Trabzonspor’un gündemine gelmiş, ancak yüksek bonservis maliyeti nedeniyle transferi gerçekleşmemişti. İki stoper birden almayı planlayan yönetim, Ganalı yıldız için yeniden nabız yoklayacak. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'dan Djiku ısrarı! 1 ay sonra serbest kalacak

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Hugo'nun ardından Denswil'le de yolları ayırmayı planlayan Trabzonspor, iki stoper birden alacak. Gündemdeki oyunculardan biri tanıdık; Alexander Djiku. Abdullah Avcı döneminde çok istenen ancak kulübü Strasbourg'un yüksek bonservis talebi nedeniyle transferi gerçekleşmeyen Ganalı yıldız boşa çıkıyor. Fransız ekibiyle 1 ay sonra mukavelesi bitecek olan Djiku'nun piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor. Stoperin yanı sıra sağ bek ve ön libero mevkilerinde de görev yapabilen başarılı oyuncu, 20 kez Gana Milli Takımı'nın formasını terletti.

3 MEVKİDE OYNAR

Bu sezon Ligue 1'de 30 maça çıkan ve 1 gol, 2 asistlik skor katkısı yapan Djiku, 4 yıllık periyotta Strasbourg'un en istikrarlı oyuncuları arasında yer alıyor. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın da Djiku ismine onay verdiği ve bordo-mavili yönetimin nabız yoklayacağı öğrenildi. Kulübü Strasbourg'un sözleşme yenileme teklifine henüz olumlu bir geri dönüş yapmayan tecrübeli savunmacının kariyerine Fransa dışında devam etmek istediği öğrenildi. Yönetim, 1.82 boyundaki oyuncunun ekonomik şartlarına göre hareket edecek. Yıldız oyuncunun bonservis bedelinin olmaması ve üç mevkide oynayabilmesi büyük bir avantaj.

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