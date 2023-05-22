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Trabzonspor Gümrük kapısında! İşte Bjelica'nın ilk 11'i

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında bugün Fatih Karagümrük’ü ağırlıyor. İşte bordo-mavililerin muhtemel 11'i...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 06:50
Trabzonspor Gümrük kapısında! İşte Bjelica'nın ilk 11'i

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında bugün Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Fırtına, ligde 48 puanla 8., İstanbul temsilcisi ise 44 puanla 9. sırada yer alıyor. Son maçında Fenerbahçe'ye yenilen Karadeniz devi, bugün galip gelerek moral kazanmak istiyor. İki takım bugüne kadar Ligde 7 kez karşı karşıya geldi. Bordo- mavililer 5, kırmızı-siyahlılar 1 kez galip geldi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da Pirlo'nun öğrencileri, Fırtına'yı 4-1 yenmişti.

BAKASETAS DÖNÜYOR

Bjelica, Karagümrük maçında kadroda değişikliklere gidecek. Tecrübeli hocanın kart cezası dolan Bakasetas'ın geri dönüyor olması ve Eren Elmalı'nın cezalı duruma düşmesi nedeniyle yapacağı değişikliklerde savunmanın solunda Arif Boşluk'a, orta sahada Doğucan'ın yerine Bakasetas'a görev vermesi bekleniyor.

Fatih Karagümrük maçı öncesi Karadeniz devinde Bartra, Siopis, Umut Bozok ve Uğurcan Çakır sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu 4 oyuncu bir sarı kart görmeleri durumunda Giresunspor sınavında forma giyemeyecekler.

TRABZONSPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen,Hüseyin,Bartra,Arif,Sıopıs, Hamsik,Bakasetas, Abdülkadir,Trezeguet, Umut

Karagümrük: Batuhan, Salih, Dresevıc, Biraschi, Lobjanıdze, Levent, Ozdoev, Feghouli, Diagne, Borını, Shukurov

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