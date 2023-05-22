Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'de 35. haftade perde kapanıyor. Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor.

Nenad Bjelica'nın öğrencileri sahadan 3 puanla ayrılarak moral bulmak istiyor.

Bu heyecan dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

TRABZONSPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Arif, Hüseyin, Bartra, Larsen, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Trezeguet, Visca, Gomez.

Fatih Karagümrük: Batuhan, Levent, Dresevic, Bruno, Biraschi, Bertolacci, Ozdoev, Shukurov, Borini, Lobjanidze, Diagne.



TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı saat 20:00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 8. RANDEVU

İki takım bugüne kadar Ligde 7 kez karşı karşıya geldi. Bordo- mavililer 5, kırmızı-siyahlılar 1 kez galip geldi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da Pirlo'nun öğrencileri, Fırtına'yı 4-1 yenmişti.