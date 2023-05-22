Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'de 35. haftade perde kapanıyor. Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor.
Nenad Bjelica'nın öğrencileri sahadan 3 puanla ayrılarak moral bulmak istiyor.
Bu heyecan dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
TRABZONSPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan, Arif, Hüseyin, Bartra, Larsen, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Trezeguet, Visca, Gomez.
Fatih Karagümrük: Batuhan, Levent, Dresevic, Bruno, Biraschi, Bertolacci, Ozdoev, Shukurov, Borini, Lobjanidze, Diagne.
TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı saat 20:00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.
İKİ TAKIM ARASINDA 8. RANDEVU
İki takım bugüne kadar Ligde 7 kez karşı karşıya geldi. Bordo- mavililer 5, kırmızı-siyahlılar 1 kez galip geldi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da Pirlo'nun öğrencileri, Fırtına'yı 4-1 yenmişti.