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Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 35. haftasında Trabzonspor ile Fatih Karagümrük, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geliyor. Bordo mavililer müsabakadan 3 puanla ayrılarak moral bulmak istiyor. Bu heyecanlı mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 19:53 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 19:56
Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'de 35. haftade perde kapanıyor. Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor.

Nenad Bjelica'nın öğrencileri sahadan 3 puanla ayrılarak moral bulmak istiyor.

Bu heyecan dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

TRABZONSPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan, Arif, Hüseyin, Bartra, Larsen, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Trezeguet, Visca, Gomez.

Fatih Karagümrük: Batuhan, Levent, Dresevic, Bruno, Biraschi, Bertolacci, Ozdoev, Shukurov, Borini, Lobjanidze, Diagne.

TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı saat 20:00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 8. RANDEVU
İki takım bugüne kadar Ligde 7 kez karşı karşıya geldi. Bordo- mavililer 5, kırmızı-siyahlılar 1 kez galip geldi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da Pirlo'nun öğrencileri, Fırtına'yı 4-1 yenmişti.

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